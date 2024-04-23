В Швеции подозревают "теневой флот" РФ в шпионаже в Балтийском море

Военно-морские силы Швеции впервые подтвердили, что так называемый "теневой флот" России в Балтийском море может заниматься шпионажем, сообщает Европейская правда.

"Теневой флот" России ежедневно передвигается по Балтийскому морю с несколькими сотнями тысяч тонн нефтепродуктов на борту.

Впервые военно-морской флот Швеции подтвердил, что он следит за этими перемещениями – и что есть документация, свидетельствующая о том, что некоторые из кораблей могут использоваться для шпионажа, в частности для сигнальной разведки, то есть перехвата коммуникаций.

"Мы находим антенны и мачты, которые обычно не принадлежат, например, рыболовным судам, поэтому понятно, что мы чувствуем, что у того, что движется в море, иногда есть и другие цели, связанные с их деятельностью" , – говорит руководительница военно-морского флота Ева Скуг Хаслум.

Контроль за передвижением – это прежде всего ответственность береговой охраны, но военно-морской флот теперь подтверждает, что у российского так называемого теневого флота есть и военные аспекты.

"То, что происходит сейчас из-за санкций против России, может стать трагедией как в сфере безопасности, так и экологии" , – считает Хаслум.

Она говорит, что корабли могут быть использованы в гибридных операциях, например, иностранное судно может зайти в шведский порт под видом поиска аварийного порта в связи с аварией. По информации SVT, в течение прошлого года шведские власти вели конкретную подготовку к этому в связи с тем, что по крайней мере один теневой танкер имел технические проблемы возле Готланда.

Накануне на встрече ЕС по вопросам обороны и иностранных дел в Люксембурге обсуждались конкретные меры для прекращения этой деятельности.