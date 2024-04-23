КНДР может получить "блеск легитимности" за военную помощь РФ ‒ Bloomberg

Полная поддержка КНДР со стороны России может «увеличить аппетит» Ким Чен Ина к риску, когда речь идет об угрозах Южной Корее и экспорте оружия за границу, а также помочь Пхеньяну игнорировать призывы США вернуться к ядерным переговорам. Ссылаясь на данные Bloomberg, сообщает Зеркало недели.

Поскольку Северная Корея снабжает оружие для поддержки войны РФ против Украины, Пхеньян получает выгоду от «всего спектра» улучшения дипломатических отношений с Россией – от экономической помощи и договоров безопасности до дипломатических бонусов, рассказала в интервью для издания представитель Госдепа США по вопросам Северной Кореи Чжун Пак.

«Это может придать этой когда-то изолированной стране «блеск легитимности», которого она не заслуживает и не должна иметь. Мы обеспокоены тем, что это может заставить Кима поднимать градус напряжения и думать, что его «поводок» длиннее, чем он есть на самом деле» , – сказала Пак.

По ее словам, КНДР уже отправила в Россию около 11 тысяч контейнеров с боеприпасами, а также 40 баллистических ракет. Это укрепило силы армии Владимира Путина после того, как они не смогли реализовать свои планы в начале полномасштабной войны и когда российская оборонно-промышленная база была подорвана волной западных санкций.

Россия предоставляет Северной Корее продукты, сырье и детали, используемые в производстве оружия. Продовольственная помощь помогла Киму стабилизировать цены на товары первой необходимости, а военная помощь может увеличить угрозу Пхеньяна региону.

По словам Пак, одним из существенных дипломатических преимуществ, которые Северная Корея получила от своих отношений с Москвой, стало то, что Россия ветировала резолюцию Совета Безопасности ООН о продолжении работы группы экспертов, которые в течение 15 лет следили за выполнением санкций против КНДР за разработку ядерного оружия

«Сейчас существует реальный риск того, что близкие отношения Северной Кореи с Россией могут сделать его оружие более привлекательным во всем мире» , – добавила представительница Госдепа.

Южная Корея уже заявила, что северокорейское оружие было использовано боевиками террористического ХАМАСа в войны против Израиля.

«Хотя Северная Корея пренебрегает западными санкциями и усилиями, направленными на остановку российской военной машины, китайские фирмы также сыграли решающую роль в восстановлении оборонно-промышленной базы Кремля с помощью технологий двойного назначения и других компонентов» , – заявили США.

Китайские компании и банки также обвиняют в содействии платежам северокорейским организациям, финансирующим программы Кима по разработке ядерного оружия и баллистических ракет.