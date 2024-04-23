Удар по телевышке в Харькове: цифровое телевидение отсутствует

В части Харьковской области до сих пор отсутствует цифровое телевидение. Речь идет о зоне действия находившихся на Харьковской телебашне передатчиков, по которой российские силы попали ракетой 22 апреля. Об этом заявил директор департамента гражданской защиты Харьковской ОВА Иван Сокол, сообщает Радио Свобода.

"Цифровое телевидение по Харькову в зоне действия передатчика и в ближайших населенных пунктах сейчас отсутствует. Специалисты проводят анализ и разбирают поврежденную технику для того, чтобы сделать окончательные выводы об ущербе, нанесенном этим ударом. Специалисты пытаются разобраться с результатом обстрела" , ﻿– сказал Сокол.

Он предполагает, что восстановить телебашню будет возможно только после завершения боевых действий. Впрочем, после разбора поврежденной аппаратуры специалисты оценят возможность восстановления телебашни.

"Если принимать во внимание способ, которым она (телебашня – ред.) была построена, то ее восстановление возможно после завершения боевых действий" , – отметил представитель ОВА.

На вопрос, было ли это случайное попадание ракетой или прицельный удар по телебашне, Сокол высказал мнение, что это была попытка запугать жителей города:

"По моему личному мнению, это было запугивание населения города Харькова и ближайших населенных пунктов. Представьте себе, среди бела дня в 16:40 был нанесен ракетный удар по башне, которая является самым высоким объектом в городе Харькове. Конечно, это немного взволновало людей. Я думаю, этот удар был направлен на то, чтобы немного запугать население Харьковской области" .

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