Удар по телевежі у Харкові: цифрове телебачення відсутнє

У частині Харківської області досі відсутнє цифрове телебачення. Йдеться про зону дії передавачів, які знаходились на Харківській телевежі, по якій російські сили влучили ракетою 22 квітня. Про це заявив директор департаменту цивільного захисту Харківської ОВА Іван Сокол, повідомляє Радіо Свобода.

"Цифрове телебачення по Харкову в зоні дії передавача та у найближчих населених пунктах зараз відсутнє. Фахівці проводять аналіз та розбирають техніку, яка пошкоджена, для того, щоб зробити остаточні висновки про збитки, які були нанесені цим ударом. Фахівці намагаються розібратися з результатом обстрілу" , – сказав Сокол.

Він припускає, що відновити телевежу буде можливо лише після завершення бойових дій. Втім, після розбору пошкодженої апаратури, фахівці оцінять можливість відбудови телевежі.

"Якщо брати до уваги спосіб, яким вона (телевежа – ред.) була збудована, то її відновлення можливе після завершення бойових дій" , – зазначив представник ОВА.

На запитання, було це випадкове влучання ракетою чи прицільний удар по телевежі, Сокол висловив думку, що це була спроба залякати жителів міста:

"На мою ﻿ думку, це було залякування населення міста Харкова та найближчих населених пунктів. Уявіть собі, серед білого дня о 16:40 був нанесений ракетний удар по вежі, яка є найвищим об’єктом у місті Харкові. Звісно, це трохи схвилювало людей. Я думаю, цей удар був спрямований на те, щоб трохи залякати населення Харківської області" .

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