Эксперты спрогнозировали рост курса доллара до конца года

По прогнозам экспертов, среднее значение курса в 2024 году составит 40,33 грн/доллар. В конце года курс вырастет до 41,67 грн/доллар.﻿ Об этом говорится в консенсус-прогнозе экспертов и чиновников за апрель 2024 года, обнародованный на сайте Минэкономики, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

В консенсус-прогнозе учтены прогнозы двух групп экспертов. Одна включает оптимистично настроенных экспертов, исходящих из того, что война закончится в 2024 году. Другая группа экспертов предполагает, что война может продолжаться дольше.

Первая группа прогнозирует, что средний курс в 2025 году составит 42,6 грн/доллар и вырастет до 45,7 грн/доллар в конце года. Другая группа ожидает средний курс 42,70 грн/доллар и рост до 44,80 грн/доллар в конце года.

Курс доллара

Напомним, курс доллара растет в течение последних недель. Только за последнюю неделю курс вырос на 1%. В итоге официальный курс НБУ поднялся до исторического максимума - 39,78 грн/доллар на 22 апреля.

Финансовые аналитики в апреле 2024 года ухудшили прогноз по курсу доллара в течение следующих 12 месяцев до 41,81 грн/доллар. Банкиры ожидают курс на уровне 41,69 грн/доллар.