Сырский обсудил с военным руководством Литвы поддержку Украины
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский в Киеве встретился с военным руководством Литвы - литовским коллегой Вальдемарасом Рупшисом и начальником Генштаба Литвы Миндаугасом Степонявичюсом. Об этом Сырский написал в Фейсбуке.
"Рад был приветствовать в Киеве военное руководство Литвы - Главнокомандующего Вооруженных Сил Вальдемараса Рупшиса и Начальника Генштаба Миндаугаса Степонявичуса", - сообщил главком ВСУ.
Он отметил, что они обсудили ряд важных вопросов. В частности относительно ситуации на поле боя, подготовки бойцов, поддержки Украины. Есть четкий план действий по дальнейшему сотрудничеству.
Сырский поблагодарил литовских коллег за их неизменную позицию и последовательную военно-техническую поддержку украинской армии.