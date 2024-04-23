Сырский обсудил с военным руководством Литвы поддержку Украины

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский в Киеве встретился с военным руководством Литвы - литовским коллегой Вальдемарасом Рупшисом и начальником Генштаба Литвы Миндаугасом Степонявичюсом.﻿ Об этом Сырский написал в Фейсбуке.

"Рад был приветствовать в Киеве военное руководство Литвы - Главнокомандующего Вооруженных Сил Вальдемараса Рупшиса и Начальника Генштаба Миндаугаса Степонявичуса" , - сообщил главком ВСУ.

Он отметил, что они обсудили ряд важных вопросов. В частности относительно ситуации на поле боя, подготовки бойцов, поддержки Украины. Есть четкий план действий по дальнейшему сотрудничеству.

facebook.com/CinCAFofUkraine

Сырский поблагодарил литовских коллег за их неизменную позицию и последовательную военно-техническую поддержку украинской армии.