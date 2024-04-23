Сирський обговорив із військовим керівництвом Литви підтримку України

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський у Києві зустрівся з військовим керівництвом Литви - литовським колегою Вальдемарасом Рупшисом та начальником Генштабу Литви Міндаугасом Степонявічюсом. Про це Сирський написав у Фейсбуці.

"Радий був вітати у Києві військове керівництво Литви – Головнокомандувача Збройних Сил Вальдемараса Рупшіса та Начальника Генштабу Міндаугаса Степонявічуса" , - повідомив головком ВСУ.

Він зазначив, що вони обговорили низку важливих питань. Зокрема щодо ситуації на полі бою, підготовки бійців, підтримки України. Є чіткий план дій щодо подальшої співпраці.

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Сирський подякував литовським колегам за їхню незмінну позицію та послідовну військово-технічну підтримку української армії.