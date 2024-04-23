В Швейцарии обнародовали суму замороженных российских активов

Стоимость финансовых активов, замороженных в связи с санкциями против России, на 31 декабря 2023 года составила 5,8 млрд швейцарских франков (6,4 млрд долларов). Кроме того, заблокировано 17 объектов недвижимости. Со ссылкой на правительственный департамент, отвечающий за соблюдение санкций (SECO), пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Последние данные показывают, что стоимость замороженных финансовых активов упала на 1,7 млрд швейцарских франков по сравнению с декабрем 2022 года. Снижение объясняется потерей стоимости некоторых заблокированных активов, в частности ценных бумаг, связанных с Россией, в результате международных санкций.

За последний год SECO заморозил еще 580 млн швейцарских франков финансовых активов после собственных расследований и подробных разъяснений банков. Он также заблокировал еще два объекта недвижимости в Швейцарии. Помимо замороженных сейчас 17 объектов недвижимости, были заблокированы и другие активы, такие как спортивные и роскошные автомобили, произведения искусства, мебель и музыкальные инструменты, принадлежащие физическим и юридическим лицам, находящимся под санкциями в Швейцарии.

Однако активы на сумму 140 млн швейцарских франков, которые ранее были заблокированы в качестве меры предосторожности, были разблокированы после того, как дальнейшее расследование показало, что юридические требования для их замораживания не были выполнены

Кроме того, в Швейцарии находятся активы центрального банка РФ на сумму около 7,24 млрд швейцарских франков. С 25 марта 2022 года резервы и активы ЦБ РФ иммобилизованы, то есть запрещены все операции, связанные с их управлением.

Санкции Швейцарии

В ответ на военную агрессию России против Украины 28 февраля 2022 года Швейцария приняла санкции ЕС против России, тем самым усилив их воздействие.

В марте генеральный прокурор Швейцарии начал первое уголовное расследование нарушений санкций в отношении России со стороны неназванной компании. Эти действия знаменуют собой переломный момент для обеспечения соблюдения санкций в Швейцарии.

До этого Швейцария отказалась участвовать вместе со странами G7 в международной целевой группе по отслеживанию активов российских олигархов.