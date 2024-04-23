ГП "Документ" приостановило выдачу готовых документов за рубежом

Зарубежные подразделения ГП "Документ" приостановили выдачу готовых документов, что объясняют техническими причинами, сообщает Европейская правда.

В сообщении говорится, что выдача готовых документов в зарубежных подразделениях ГП "Документ" приостановлена по техническим причинам.

"Выдача паспортов возможна для детей до 12 лет, в связи с отсутствием необходимости биометрической верификации" , – отмечают в заявлении.

Подача заявлений-анкет на оформление паспортных документов осуществляется в обычном режиме.

Зарубежные филиалы должны уведомить пользователей о возобновлении работы систем выдачи документов после решения проблемы на официальных ресурсах ГП "Документ".

Также 23 апреля официально подтвердили информацию о том, что консульские учреждения Украины останавливают предоставление консульских услуг мужчинам мобилизационного возраста.