Германия призывает Британию увеличить расходы на оборону – Politico

Премьер-министр Риши Сунак уже привык к призывам к увеличению расходов по обороне со стороны своей Консервативной партии. Но сейчас, когда премьер-министр отправляется в редкую заграничную поездку, он, скорее всего, услышит то же от одного из самых известных союзников Великобритании. Об этом пишет Politico, сообщает Зеркало недели.

Сунак впервые посетит Германию в качестве премьер-министра, где канцлер Германии Олаф Шольц, как ожидается, потребует четких гарантий по британским оборонительным расходам после десятилетий реальных сокращений.

Только два года назад было бы немыслимо, что Германия сможет вытеснить Великобританию по объему военных расходов. Но после вторжения России в Украину в 2022 году Берлин наконец-то намерен выполнить свою цель в рамках НАТО — тратить 2% ВВП на оборону. Обязательства Германии по вооружениям для войны сейчас почти вдвое превышают британские, и Шольц в последние месяцы принял привычку призывать своих европейских соседей так же увеличить свои вклады в военную мощь континента.

Со своей стороны Сунак заявил о своем стремлении увеличить оборонные расходы Великобритании до 2,5% ВВП — на 9 миллиардов фунтов стерлингов в год по сравнению с нынешним уровнем — но не изложил ни одного реального плана относительно того, как и когда это может произойти. Эта неопределенность, похоже, разочаровывает союзников Великобритании, равно как и многих членов его парламента.

На Сунака продолжает оказываться значительное давление на родине по поводу инвестирования в сокращение британских вооруженных сил в условиях растущей геополитической нестабильности. Сунак и его канцлер Джереми Хант исключили любое реальное увеличение годовых расходов на оборону в своих последних двух финансовых отчетах, предоставив приоритет предвыборному снижению налогов. Высокопоставленный чиновник в немецком правительстве сказал Politico, что "не похоже на то, что существует некий план увеличения оборонных расходов [Великобритании] вообще", отметив, что "они остаются неизменными уже некоторое время".

Перед поездкой в Берлин Сунак полетит в Варшаву на переговоры с премьер-министром Польши Дональдом Туском и Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом по обороне, после чего позже того же дня отправится в Германию. Под давлением как дома, так и за рубежом британский премьер-министр использует этот двухдневный тур для того, чтобы сделать несколько заявлений, связанных с обороной.

Вчера вечером правительство страны заявило, что Великобритания в этом году выделит Украине 3 миллиарда фунтов стерлингов на военную поддержку — на 500 миллионов фунтов больше, чем было объявлено ранее. Дополнительные средства будут израсходованы на крайне необходимые Украине боеприпасы и системы противовоздушной обороны. Великобритания уже давно является ведущей военной мощью Европы, в то время как вооруженные силы Германии до вторжения Владимира Путина в Украину находились в заброшенном состоянии — и остаются такими, несмотря на увеличение расходов, отмечает Politico.