Нафтогаз продлил на год действующий тариф на газ для населения

Нафтогаз Украины продлил годовой тариф на газ для бытовых клиентов. Об этом говорится на сайте группы.

Так, в период с 1 мая 2024 года по 30 апреля 2025 года включительно оплата останется на уровне 7,96 грн за куб. м (с НДС).

"Нафтогаз действует в национальных интересах. В условиях войны и сложной ситуации в экономике мы должны поддержать украинцев. Напомню, что наша компания обеспечивает газом более 12 млн семей. И всем им мы сейчас гарантируем наличие ресурса и фиксированную цену на год вперед", — сказал председатель правления Нафтогаза Алексей Чернышов.

Годовые тарифы на газ для населения в Украине действуют с 2021 года.