Нафтогаз продовжив на рік чинний тариф на газ для населення

Нафтогаз України продовжив річний тариф на газ для побутових клієнтів. Про це йдеться на сайті групи .

Так, у період з 1 травня 2024 року до 30 квітня 2025 року включно оплата залишиться на рівні 7,96 грн за куб. м (з ПДВ).

"Нафтогаз діє в національних інтересах. В умовах війни та складної ситуації в економіці ми повинні підтримати українців. Нагадаю, що наша компанія забезпечує газом понад 12 млн сімей. І всім їм ми зараз гарантуємо наявність ресурсу та фіксовану ціну на рік уперед", - сказав голова правління Нафтогазу Олексій Чернишов.

Річні тарифи на газ для населення в Україні діють із 2021 року.