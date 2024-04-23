Шмыгаль обратился к украинцам и бизнесу из-за дефицита в энергосистеме

Украинцев призывают экономить свет, особенно в утренние и вечерние часы, а промышленность максимально привлекать импорт электроэнергии и использовать альтернативные источники питания, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит выступление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании Кабинета министров.

"Мы понесли тяжелые потери в генерации, и сейчас во время снижения температуры это сказывается на энергосистеме. Уже несколько дней подряд фиксируем дефицит мощности, который покрываем с помощью наших европейских партнеров", - сказал Шмыгаль.

Глава правительства отметил, что, как и в начале полномасштабной войны, украинцы должны сплотиться, чтобы быть стойкими.

"Призываю всех украинцев к бережливости, особенно в утренние и вечерние часы пиковых нагрузок. А промышленность - максимально привлекать импорт электроэнергии и использовать при наличии альтернативные источники питания", - подчеркнул премьер.

Он добавил, что сейчас энергетики делают все возможное, чтобы удерживать ситуацию и быстро осуществлять ремонты.

"И мы все вместе должны помочь нашей энергетике выстоять", - подытожил Шмыгаль.

Ситуация с электроэнергией в Украине

Напомним, ранее мы сообщали, что дефицит электроэнергии в Украине будет сохраняться из-за больших повреждений после последних российских ударов.

Это с большой вероятностью может привести к отключениям и летом. Летом генерации не будет достаточно, поскольку атомные блоки нужно будет выводить в ремонт, а остатка тепловой генерации для замещения мощностей не хватит.

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Россия уже уничтожила почти всю тепловую электрогенерацию Украины. Кроме того, под ударами террористов - плотины и оборудование гидроэлектростанций, а также газовая инфраструктура.

К тому же, под угрозой от российского террора также инфраструктура атомных станций и сетей распределения.

Добавим, что из-за значительных повреждений энергообъектов и снижения температуры с 18 апреля в Украине применяются ограничения для промышленности.