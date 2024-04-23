Ситуация на фронте: вечерняя сводка Генштаба ВСУ

В течение суток авиация Сил обороны Украины нанесла удары по 15 районам сосредоточения личного состава противника, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 23 апреля.

В течение суток зафиксировано 60 боевых столкновений. Всего враг нанес 4 ракетных и 60 авиационных ударов, совершил 46 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Клюсы и Гремяч Черниговской области; Большая Березка, Прогресс, Вольная Слобода, Уланово, Поповка, Стукаловка, Павловка, Ободы, Новониколаевка, Миропольское, Степок и Покровка Сумской области.

На Купянском направлении враг 1 раз атаковал наши позиции в районе н.п. Берестово в Харьковской области. Нанес авиационный удар в районе Ивановки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности Синьковка, Петропавловка, Степная Новоселовка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражены 10 атак в районах н.п. Грековка Луганской области; Терны, Ямполевка Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Серебрянского лесничества на Луганщине. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Макеевка, Невское Луганской области и Терны, Ямполевка, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 14 атак в районах н.п. Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Новый, Спорное, Ивановское, Клещиевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение. Противник нанес авиаудар в районе Северного Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось около 20 населенных пунктов, в том числе Григоровка, Калиновка, Часов Яр, Ступочки Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 14 атак в районах н.п. Новокалиново, Очеретино, Новобахмутовка, Бердичи, Яснобродовка, Нетайлово, Первомайское Донецкой области, где враг пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей. Также противник нанес авиационные удары в районах н.п. Семеновка, Селидово, Карловка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Очеретино, Новобахмутовка, Уманское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах н.п. Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 17 раз пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Константиновка, Красногоровка и Победа Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались более 10 населенных пунктов, среди них Георгиевка, Парасковеевка, Угледар Донецкой области.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 2 раза атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Красное, Щербаки, Новоданиловка, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток, совершил при поддержке авиации 1 безуспешную атаку на позиции наших войск в районе н.п. Крынки Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Одрадокаменка, Ольговка, Львове, Тягинка, Ивановка, Новотягинка, Белозерка, Огромное, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 15 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 наземной станции управления БпЛА, 1 району сосредоточения вооружения и военной техники, 1 району сосредоточения личного состава, 1 средству ПВО и 1 другому важному объекту противника.