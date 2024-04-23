Зеленский обсудил с Сырским усиление ВСУ на ключевых точках фронта

Президент Владимир Зеленский обсудил с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским усиление украинских военных на ключевых участках фронта, особенно в Донецкой области, сообщает Украинская правда.

Об этм говорит вечернее обращение президента 23 апреля.

"Говорил с Главкомом Сырским, в частности о том, как усилить наших воинов в ключевых точках фронта. И особое внимание сейчас - Донецкой области. Благодарен всем, кто действительно стойкий, кто своей смелостью помогает воинам на позициях рядом".

Также Зеленский заявил, что украинское производство должно ежемесячно ощутимо дополнять поставки оружия от партнеров.

"Спасибо каждому и каждой, кто работает на наших оборонных производствах - в сотнях компаний, которые делают все, чтобы сила нашего государства росла. Украинская артиллерия, украинские ракеты, наши дроны, украинская техника, украинская амуниция, украинские системы РЭБ, украинский софт для обороны - спасибо всем, чей вклад помогает Украине сражаться. Это по меньшей мере 300 тысяч работников и работниц только на тех предприятиях, которые непосредственно относятся к сфере ОПК".