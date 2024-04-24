Помощь Украине от США: Байден подпишет законопроект в среду

Президент США Джо Байден пообещал подписать принятый накануне Сенатом законодательный пакет, который, в частности, предусматривает выделение почти 61 миллиарда долларов дополнительной военной и экономической помощи Украине, в среду, 24 апреля, сообщает Европейская правда.

Байден поблагодарил лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера и лидера республиканского меньшинства Митча Макконела, а также всех законодателей, которые проголосовали за этот проект.

"Я подпишу этот законопроект и обращусь к американскому народу, как только он попадет на мой стол завтра (заявление Байдена было опубликовано 23 апреля – Ред.), чтобы мы могли начать отправлять оружие и оборудование в Украину уже на этой неделе" , – отметил американский президент.

Он подчеркнул, что американская помощь является насущной как для Украины, так и для Израиля, беженцев из Газы, Судана и Гаити, а также для партнеров США в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Этот критически важный законодательный пакет сделает нашу страну и мир более безопасным, поскольку мы поддерживаем наших друзей, которые защищаются от террористов, таких как ХАМАС, и тиранов, таких как Путин" , – добавил Байден.

Напомним, 23 апреля Сенат одобрил законодательный пакет, который предусматривает выделение почти 61 миллиарда долларов дополнительной военной и экономической помощи Украине, а также помощь другим союзникам США.

Американские СМИ уже сообщили, что после вступления закона в силу Белый дом готовит пакет военной помощи Украине на 1 миллиард долларов, куда могут впервые войти дальнобойные ракеты ATACMS.