Остин обсудил с главой Минобороны Греции поддержку Украины

Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор со своим греческим коллегой Никосом Дендиасом. Об этом говорится в заявлении представителя Пентагона Пата Райдера, сообщает Европейская правда.

Во время разговора речь шла о двусторонних оборонных отношениях между странами, вкладе Греции в безопасность в Красном море и дальнейшей поддержке Грецией Украины.

Остин поблагодарил Дендиаса за постоянную материальную и тренировочную поддержку Украины и его участие в заседаниях контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн").

Глава Пентагона также отметил усилия Греции по защите морской торговли в Красном море.

Министры также обсудили международные усилия по оказанию гуманитарной помощи Газе.

Примечательно, что разговор министров США и Греции состоялся на фоне сообщений СМИ о том, что Греция и Испания находятся под сильным давлением со стороны своих союзников по ЕС и НАТО из-за предоставления Украине дополнительных систем противовоздушной обороны.

Лидерам страны, чьи вооруженные силы имеют более десятка систем Patriot плюс другие, такие как С-300, сказали, что их потребности не так велики, как потребности Украины, и что они не сталкиваются ни с одной непосредственной угрозой.

Комментируя публикации СМИ, представитель правительства Греции Павлос Маринакис подчеркнул, что Греция уже оказала "ощутимую помощь" Украине и ее народу.

Глава испанского МИД на вопрос, рассматривает ли Мадрид возможность поставить Киеву Patriot, избежал прямого ответа, отметив, что Испания "продолжит делать все, что в ее силах", чтобы помочь Украине в войне против России.