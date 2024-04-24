В Германии оппозиция призвала Сунака давить на Шольца для передачи Taurus Украине

Перед сегодняшней встречей канцлера Германии Олафа Шольца с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Берлине фракция оппозиционного Христианско-демократического союза призывает главу британского правительства давить на немецкого коллегу по поводу поставки Украине крылатых ракет, сообщает Европейская правда.

По мнению немецкой оппозиции, после одобрения в США законопроекта о помощи Украине с призывом о предоставлении оружия большей дальности соответствующее давление нужно оказывать и на немецкие власти.

"Пакет США прямо призывает президента США Джо Байдена обеспечить ATACMS большой дальности" , – сказал эксперт по обороне ХДС Родерих Кизеветтер.

"Вот почему Сунак также должен усилить давление на Шольца, чтобы он наконец передал Taurus" , – заявил он.

По словам политика, для Украины в 2024 году материальный вопрос является критическим.

Это будет первый визит Сунака в Германию.