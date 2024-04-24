Рада проголосовала за увеличение количества пограничников на 15 тысяч

Парламент поддержал правительственный законопроект Nº11091, который предусматривает увеличение численности Государственной пограничной службы Украины на 15 тысяч человек. Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк, сообщает Украинская правда.

Железняк сообщил, что "за" проголосовали 327 народных депутатов.

Согласно изменениям, общая численность ГПСУ в течение года со дня прекращения или отмены военного положения составит до 75000 человек, в том числе до 67000 военнослужащих.

Напомним, Кабинет министров внес в Верховную Раду этот законопроект 18 марта 2024 года. Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что в современных реалиях требуется формирование боевых подразделений, которые будут выполнять задачи и на линии фронта.