Рада проголосувала за збільшення кількості прикордонників на 15 тисяч

Парламент підтримав урядовий законопроєкт Nº11091, який передбачає збільшення чисельності Державної прикордонної служби України на 15 тисяч осіб. Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк, повідомляє Українська правда.

Железняк повідомив, що "за" проголосували 327 народних депутатів.

Згідно зі змінами, загальна чисельність ДПСУ протягом року з дня припинення або скасування воєнного стану становитиме до 75000 осіб, у тому числі до 67000 військовослужбовців.

Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради цей законопроект 18 березня 2024 року. Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що у сучасних реаліях потребується формування бойових підрозділів, які виконуватимуть завдання й на лінії фронту.