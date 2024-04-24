Bloomberg: РФ будет продавать газ Китаю почти на 30% дешевле, чем Европе

Россия будет поставлять газ в Китай на 28% дешевле, чем европейским потребителям, как минимум до 2027 года.﻿ Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на прогноз Министерства экономического развития РФ, сообщает Экономическая правда.

"Ожидается, что цены на газ для азиатской страны будут на 28% ниже, чем для остальных европейских клиентов России, по крайней мере до 2027 года, согласно экономическому прогнозу, подготовленному Министерством экономики" , - пишет агентство.

Прогноз указывает на финансовые ограничения для интенсивных усилий Москвы по развитию энергетических связей с Китаем на фоне противостояния с Западом. Еще до полномасштабного вторжения российский газовый гигант ПАО "Газпром" заявил, что рассматривает азиатскую страну как перспективный рынок сбыта, ожидая, что спрос на европейских рынках сократится до конца этого десятилетия.

В этом году министерство прогнозирует цену экспорта газа в Китай на уровне $257 за 1000 кубометров по сравнению с $320,30 для потоков на западные рынки, согласно базовому сценарию. С 2025 года и до 2027 года цена для Китая будет постепенно снижаться, в то время как цена для поставок в западном направлении, по прогнозу, останется примерно неизменной.