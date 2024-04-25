ВСУ нужно скоординировать удары ATACMS с наземными операциями – ISW

По мнению экспертов Института изучения войны (ISW), предоставленные Украине Штатами ATACMS могут ослабить российскую логистику, угрожать ударами по аэродромам и складам РФ. Однако для Украины они будут иметь оперативное значение при условии усиления этих ударов наземными операциями Сил обороны.﻿﻿ Ссылаясь на данные ISW, сообщает Украинская правда.

Президент США Джо Байден объявил 24 апреля, что США начнут отправлять военную технику в Украину "через несколько часов" после подписания законопроекта, который предусматривает предоставление Украине помощи на сумму около 60 млрд долларов.

Байден подписал закон о дополнительных ассигнованиях для Украины 24 апреля после того, как Сенат США принял его вечером 23 апреля, а Палата представителей Конгресса США – 20 апреля, и Байден отметил необходимость предоставления военной помощи Украине как можно быстрее.

Пентагон объявил, что первый транш американской военной помощи, предусмотренный этим законопроектом, составляет 1 миллиард долларов.

Аналитики отмечают, что американская помощь по безопасности может прибыть на линию фронта в Украине в течение следующих нескольких недель, то есть раньше, чем ожидает российская сторона.

"Ситуация на поле боя будет продолжать ухудшаться до тех пор, пока украинские силы не смогут получить и использовать достаточное количество военной техники, и в ближайшей перспективе украинским войскам, возможно, все еще будет трудно защищаться от российских войск вблизи Часового Яра и к северо-западу от Авдеевки" , – говорится в отчете.

Эксперты отмечают: поступление ракет большой дальности ATACMS в достаточном количестве позволит украинским войскам ослабить российскую логистику и угрожать российским аэродромам в глубоком тылу, хотя месяцы задержки, возможно, дали российским военным время нивелировать потенциальные оперативные последствия, которые предоставят Украине ракеты ATACMS.

Кроме того, появление ракет большой дальности ATACMS также может представлять значительную угрозу для российских складов боеприпасов в тыловых районах и заставить российское командование выбирать между укреплением существующих складов и дальнейшим рассредоточением складов по всей оккупированной Украине.

Российские войска, возможно, уже адаптировались к потенциальным новым украинским ударным возможностям после использования ATACMS в октябре 2023 года, хотя остается непонятным, достаточно ли укреплены или рассредоточены склады боеприпасов оккупантов.

В обзоре напоминают, что прибытие HIMARS в Украину в июне 2022 года позволило украинским войскам провести оперативно важную кампанию по перехвату в поддержку контрнаступательных операций в Херсонской и Харьковской областях и заставило российское командование расширить российскую логистику вдоль более длинных наземных линий связи, что в результате усложнило российское обеспечение боеприпасами и материалами.

Ввиду этого, специалисты указывают, что украинские удары по российским объектам логистики или российской авиации в глубоком тылу, вероятно, будут иметь оперативное значение, но только если украинские силы успешно скоординируют их с наземными операциями, чтобы использовать ослабленные российские возможности в результате ударов.

Ключевые выводы ISW за 24 апреля: