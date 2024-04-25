ЗСУ потрібно скоординувати удари ATACMS із наземними операціями – ISW

На думку експертів Інституту вивчення війни (ISW), надані Україні Штатами ATACMS можуть послабити російську логістику, загрожувати ударами по аеродромах і складах РФ. Проте для України вони матимуть оперативне значення за умови підсилення цих ударів наземними операціями Сил оборони.﻿﻿ Посилаючись на дані ISW, повідомляє Українська правда.

Президент США Джо Байден оголосив 24 квітня, що США почнуть надсилати військову техніку в Україну "через кілька годин" після підписання законопроєкту, який передбачає надання Україні допомоги на суму близько 60 млрд доларів.

Байден підписав закон про додаткові асигнування для України 24 квітня після того, як Сенат США ухвалив його ввечері 23 квітня, а Палата представників Конгресу США – 20 квітня, і Байден наголосив на необхідності надання військової допомоги Україні якнайшвидше.

Пентагон оголосив, що перший транш американської військової допомоги, передбачений цим законопроєктом, становить 1 мільярд доларів.

Аналітики зазначають, що американська безпекова допомога може прибути на лінію фронту в Україні протягом наступних кількох тижнів, тобто раніше, ніж очікує російська сторона.

"Ситуація на полі бою продовжуватиме погіршуватися доти, доки українські сили не зможуть отримати і використовувати достатню кількість військової техніки, і в найближчій перспективі українським військам, можливо, все ще буде важко захищатися від російських військ поблизу Часового Яру і на північний захід від Авдіївки" , – ідеться у звіті.

Експерти наголошують: надходження ракет великої дальності ATACMS у достатній кількості дозволить українським військам послабити російську логістику і загрожувати російським аеродромам у глибокому тилу, хоча місяці затримки, можливо, дали російським військовим час нівелювати потенційні оперативні наслідки, які нададуть Україні ракети ATACMS.

Крім того, поява ракет великої дальності ATACMS також може становити значну загрозу для російських складів боєприпасів у тилових районах і змусити російське командування вибирати між укріпленням існуючих складів і подальшим розосередженням складів по всій окупованій Україні.

Російські війська, можливо, вже адаптувалися до потенційних нових українських ударних можливостей після використання ATACMS у жовтні 2023 року, хоча залишається незрозумілим, чи достатньо укріплені або ж розосереджені склади боєприпасів окупантів.

В огляді нагадують, що прибуття HIMARS в Україну в червні 2022 року дозволило українським військам провести оперативно важливу кампанію з перехоплення на підтримку контрнаступальних операцій в Херсонській і Харківській областях і змусило російське командування розширити російську логістику вздовж довших наземних ліній зв'язку, що в результаті ускладнило російське забезпечення боєприпасами і матеріалами.

Зважаючи на це, фахівці вказують, що українські удари по російських об'єктах логістики або російській авіації в глибокому тилу, ймовірно, матимуть оперативне значення, але тільки якщо українські сили успішно скоординують їх з наземними операціями, щоб використати ослаблені російські можливості в результаті ударів.

Ключові висновки ISW за 24 квітня: