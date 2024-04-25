Акции Meta упали почти на 20% – Bloomberg

Meta объявила, что в этом году потратит на миллиарды долларов больше, чем ожидалось, на искусственный интеллект. Прогноз расходов в сочетании с более медленным ростом продаж, чем ожидалось, привел к падению акций на 19% во время длительных торгов.﻿ Об этом пишет агентство Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

Материнская компания Facebook вкладывает все больше ресурсов в искусственный интеллект, который требует значительных инвестиций в вычислительные мощности. Основатель компании Марк Цукерберг предупредил, что инвестиции будут "значительно" увеличиваться и что для получения прибыли потребуется много времени - возможно, годы, но призвал увидеть долгосрочные выгоды, которые может предложить ИИ.

Цукерберг говорит, что достижения группы за последний год, особенно успех с чат-ботом с искусственным интеллектом и умными очками Ray-Ban, дали ему уверенность в необходимости дальнейших инвестиций.

"Мы стали более оптимистичны и амбициозны в отношении ИИ. Мы находимся на этапе, когда мы показали, что можем создавать ведущие модели и быть ведущей компанией в области искусственного интеллекта в мире" , - сказал Цукерберг.

Достижение этой цели будет стоить дорого. Компания повысила оценку расходов на год и теперь считает, что капитальные затраты составят от 35 до 40 млрд долларов. Ранее компания оценивала, что расходы, связанные с такими вещами, как серверы, оборудование искусственного интеллекта и центры обработки данных, составят от 30 до 37 млрд долларов.

В то же время компания социальных сетей также прогнозирует объем продаж во втором квартале на уровне от 36,5 до 39 млрд долларов, причем средний диапазон этого прогноза меньше средней оценки аналитиков.

Эти показатели затмили успешный первый квартал с выручкой в 36,5 млрд долларов, что более чем на 27% больше, чем за тот же период год назад. Прибыль выросла более чем вдвое и составила 12,4 млрд долларов.