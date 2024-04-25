МИД Польши: РФ врет о польских планах аннексировать запад Украины

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что российские лидеры пропагандисты пытаются спровоцировать конфликт между поляками и украинцами, в том числе и заявлениями о якобы планах аннексии украинских территорий Польшей. Об этом Сикорский заявил в Сейме, представляя приоритеты внешней политики, сообщает Европейская правда.

Сохранение всесторонней поддержки Европейским Союзом независимости Украины, включая ее усилия по членству в ЕС, будет приоритетом европейской политики правительства, заявил глава Радослав Сикорский.

"Россия врет о якобы плана ﻿﻿ х Польши аннексировать часть Украины. Донбасс – это Украина; Крым – это Украина. Львов, Волынь, бывшая Восточная Галичина – это тоже Украина. Поэтому повторяю, чтобы и в Кремле услышали: Львов – это Украина" , – сказал глава МИД, используя украинское, а не польское произношение названия Львова.

Он подчеркнул, что российские лидеры и пропагандисты хотят ввести поляков в конфликт с украинцами.

Сикорский отметил, что для повышения эффективности своих действий Польша присоединилась к декларации стран G7 о взаимных долгосрочных обязательствах перед Украиной. Он подчеркнул, что как соседняя страна, военный, гуманитарный и энергетический хаб, она хочет вместе формировать эти обязательства, а не наблюдать со стороны, пока это делают другие.

По словам министра, польские компании должны играть важную роль в восстановлении украинской экономики и инфраструктуры. Он отметил, что для поддержки их усилий создана должность Уполномоченного по вопросам восстановления Украины.