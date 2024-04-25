На Львовщине в пункте сбора металлолома произошел взрыв: двое погибших

Вчера, 24 апреля, в селе Старый Яр Львовской области прогремел взрыв в пункте приема металлолома. Известно о двух погибших.﻿ Об этом заявили в главном управления Национальной полиции во Львовской области, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Как установили правоохранители, вчера, 58-летняя жительница одного из сел Яворивского района вместе со своим 54-летним соседом привезли металлические предметы на пункт приема металлолома.

Взрыв произошел во время взвешивания металла, в результате чего на месте происшествия погибли мужчина, который привез лом и владелица пункта приема - 42-летняя местная жительница. Женщина, которая вместе с погибшим принесла металлолом - получила многочисленные травмы и сейчас находится в больнице.

"На месте происшествия работают следователи, специалисты-взрывотехники, и специалисты-криминалисты полиции Львовской области, а также сотрудники Яворивского районного отдела полиции. Правоохранители проводят осмотры, устанавливают обстоятельства происшествия, а также причину взрыва" , - добавляет полиция.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 264 - небрежное хранение огнестрельного оружия или боеприпасов.

Санкция грозит 3 годами тюрьмы.