На Львівщині в пункті збору брухту стався вибух: двоє загиблі

Вчора, 24 квітня, у селі Старий Яр Львівської області пролунав вибух в пункті прийому брухту. Відомо про двох загиблих.﻿ Про це заявили в головному управлінні Національної поліції у Львівській області, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Як встановили правоохоронці, вчора, 58-річна мешканка одного з сіл Яворівського району разом зі своїм 54-річним сусідом привезли металеві предмети на пункт прийому брухту.

Вибух стався під час зважування металу, внаслідок чого на місці події загинули чоловік, який привіз брухт та власниця пункту прийому - 42-річна місцева жителька. Жінка, яка разом з загиблим принесла брухт - отримала чисельні травми й наразі перебуває у лікарні.

"На місці події працюють слідчі, спеціалісти-вибухотехніки, та спеціалісти-криміналісти поліції Львівської області, а також співробітники Яворівського районного відділу поліції. Правоохоронці проводять огляди, встановлюють обставини події, а також причину вибуху" , - додає поліція.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 264 - недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів.

Санкція загрожує 3 роками тюрми.