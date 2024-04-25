Нацбанк опять снизил учетную ставку. К чему это приведет?

Сегодня, в четверг 25 апреля, состоялось уже третье в этом году заседание Правления Национального банка Украины по вопросам монетарной политики, на котором было принято решение снизить учетную ставку НБУ на 1%, с 14,5 до 13,5% годовых с 26 апреля 2024 года.

Об этом на пресс-конференции руководства НБУ объявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

Ставка 14,5% действовала с 15 марта 2024 года.

Причиной очередного снижения учетной ставки НБУ стало резкое замедление потребительской инфляции в марте до 3,2% год/год, которая стала ниже прогноза НБУ. Отклонения от прогноза обусловили малопрогнозируемые факторы, в т.ч. временного характера. Так, теплая зимняя погода обеспечила большее предложение сырых продуктов питания, а также способствовала послабления давления со стороны расходов бизнеса на энергоносители. При этом НБУ прогнозирует, что до конца года инфляция вырастет до 8,2% годовых.

Параллельно с учетной ставкой снижены также и другие ставки НБУ. Так, ставку доходности по трехмесячным депозитным сертификатам опустили тоже на 1% - до 16,5% годовых, а вот ставку рефинансирования снизили сразу на 2% - с 19,5 до 17,5% годовых.

К чему это приведет?

Прежде всего, к дальнейшему снижению процентных ставок по депозитам в национальной валюте для населения. И как следствие – к увеличению давления на курс. Потому что, видя, что гривна падает, и доходность по депозитам не перекрывает рост курса доллара, украинцы будут забирать гривну из банков и относить ее в обменки. Собственно, процесс уже начался. Некоторые банки были вынуждены вместо снижения начать опять повышать депозитные ставки, чтобы удержать имеющихся клиентов (а если получится – то и переманить их у конкурентов).

Вторым следствием этого решения НБУ станет прогнозируемый рост цен. Причем на обычную инфляцию будет накладываться еще и курсовая надбавка от роста цен на импорт. Скорее всего, цены будут расти даже быстрее, чем курс доллара. Так, в апреле уже выросли цены на многие импортные лекарства, и рост более существенный, чем рост курса доллара.

Кстати, глава НБУ Андрей Пышный воздержался от каких-либо прогнозов по курсу доллара, заявив, что «НБУ никогда не дает подобных прогнозов».