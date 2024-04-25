Нацбанк знову знизив облікову ставку. До чого це призведе?

Сьогодні, у четвер 25 квітня, відбулося вже третє цього року засідання Правління Національного банку України з питань монетарної політики, на якому було ухвалено рішення знизити облікову ставку НБУ на 1%, з 14,5 до 13,5% річних з 26 квітня 2024 року.

Про це на пресконференції керівництва НБУ оголосив голова Національного банку України Андрій Пишний.

Ставка 14,5% діяла з 15 березня 2024 року.

Причиною чергового зниження облікової ставки НБУ стало різке уповільнення споживчої інфляції в березні до 3,2% рік/рік, яка стала нижчою за прогноз НБУ. Відхилення від прогнозу зумовили малопрогнозовані чинники, зокрема. тимчасового характеру. Так, тепла зимова погода забезпечила більшу пропозицію сирих продуктів харчування, а також посприяла послабленню тиску з боку витрат бізнесу на енергоносії. При цьому НБУ прогнозує, що до кінця року інфляція зросте до 8,2% річних.

Паралельно з обліковою ставкою знижено також інші ставки НБУ. Так, ставку прибутковості за тримісячними депозитними сертифікатами опустили також на 1% - до 16,5% річних, а ось ставку рефінансування знизили відразу на 2% - з 19,5 до 17,5% річних.

До чого це призведе?

Насамперед до подальшого зниження відсоткових ставок за депозитами у національній валюті для населення. І як наслідок – збільшення тиску на курс. Тому що, бачачи, що гривня падає, і прибутковість за депозитами не перекриває зростання курсу долара, українці забиратимуть гривню з банків і відноситимуть її до обмінок. Власне, процес уже розпочався. Деякі банки були змушені замість зниження почати знову підвищувати депозитні ставки, щоб утримати клієнтів (а якщо вийде – то й переманити їх у конкурентів).

Другим наслідком цього рішення НБУ стане прогнозоване зростання цін. Причому на звичайну інфляцію накладатиметься ще й курсова надбавка від зростання цін на імпорт. Швидше за все, ціни зростатимуть навіть швидше за курс долара. Так, у квітні вже зросли ціни на багато імпортних ліків, і зростання суттєвіше, ніж зростання курсу долара.

До речі, голова НБУ Андрій Пишний утримався від прогнозів щодо курсу долара, заявивши, що «НБУ ніколи не дає подібних прогнозів».