NYT узнали, сколько США передало ATACMS Украине

Украина получила от США более 100 тактических баллистических ракет ATACMS большего радиуса действия. Об этом говорится в материале The New York Times, сообщает Корреспондент.

"По словам высокопоставленного американского чиновника, президент Байден тайно одобрил решение отправить более 100 ракет большего радиуса действия в середине февраля, что стало серьезным изменением политики, а также больше вариантов кассетных боеприпасов" , - пишет издание.

Указано, что сотрудники администрации США держали отправку ATACMS в тайне, чтобы россияне не были предупреждены.

"Они (ATACMS - ред.) были частью груза оружия стоимостью 300 млн долларов в Украину в марте, первого нового пакета помощи для страны после окончания финансирования в конце декабря" , - пишет газета.

Также утверждается, что дополнительные ракеты большей дальности были включены в помощь Украине в размере 60,8 млрд долларов, которую утвердил президент Байден в среду.