NYT дізнались, скільки США передало ATACMS Україні

Україна отримала від США понад 100 тактичних балістичних ракет ATACMS більшого радіуса дії. Про це йдеться у матеріалі The New York Times, повідомляє Корреспондент.

"За словами високопоставленого американського чиновника, президент Байден таємно схвалив рішення відправити понад 100 ракет більшого радіусу дії в середині лютого, що стало серйозною зміною політики, а також більше варіантів касетних боєприпасів" , – пише видання.

Вказано, що співробітники адміністрації США тримали відправлення ATACMS в таємниці, щоб росіяни не були попереджені.

"Вони (ATACMS – ред.) були частиною вантажу зброї вартістю 300 млн доларів в Україну в березні, першого нового пакету допомоги для країни після закінчення фінансування наприкінці грудня" , – пише газета.

Також стверджується, що додаткові ракети більшої дальності були включені до допомоги Україні в розмірі 60,8 млрд доларів, яку затвердив президент Байден у середу.