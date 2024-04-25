Кэмерон оценил вероятность возобновления дипотношений Британии и РФ

Министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон заявил, что в отношениях между Великобританией и Россией больше «нет пути назад». Об этом он сказал в интервью Independent, сообщает Новое время.

Журналистка спросила его, может ли Великобритания вернуться к дипломатическим отношениям с Россией, которые были до вторжения страны-агрессора в Украину, в частности во времена, когда Кэмерон был премьер-министром и взял российского диктатора Владимира Путина на соревнования по дзюдо на Олимпиаде в Лондоне.

Кэмерон ответил, что с Путиным — «однозначно нет» и пояснил, что ранее считал правильным «попробовать и посмотреть, смогут ли страны построить более тесные отношения», поскольку они тогда были довольно сложными, однако связи в конечном итоге были разрушены из-за действий России в Сирии и ее войны против Украины.

Ранее Британию обвинили в том, что она помогает России «финансировать войну против Украины», импортируя рекордные объемы переработанной нефти из стран, перерабатывающих российское ископаемое топливо. По оценкам Global Witness, в течение 2023 года в Великобританию было импортировано около 5,2 млн баррелей нефтепродуктов, произведенных из российской сырой нефти, причем большую часть импорта составил авиакеросин (4,6 млн баррелей).