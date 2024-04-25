Кемерон оцінив ймовірність відновлення дипвідносин Британії та РФ

Міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон заявив, що у відносинах між Великобританією та Росією більше "немає шляху назад". Про це він сказав в інтерв'ю Independent, повідомляє Новое время.

Журналістка запитала його, чи Великобританія може повернутися до дипломатичних відносин з Росією, які були до вторгнення країни-агресора в Україну, зокрема в часи, коли Кемерон був прем'єр-міністром і взяв російського диктатора Володимира Путіна на змагання з дзюдо на Олімпіаді в Лондоні.

Кемерон відповів, що з Путіним «однозначно ні» і пояснив, що раніше вважав правильним «спробувати і подивитися, чи зможуть країни побудувати тісніші відносини», оскільки вони тоді були досить складними, проте зв'язки зрештою були зруйновані через дії Росії у Сирії та її війни проти України.

Раніше Британію звинуватили в тому, що вона допомагає Росії «фінансувати війну проти України», імпортуючи рекордні обсяги переробленої нафти з країн, які переробляють російське викопне паливо. За оцінками Global Witness, протягом 2023 року до Великобританії було імпортовано близько 5,2 млн. барелів нафтопродуктів, вироблених з російської сирої нафти, причому більшу частину імпорту склав авіагас (4,6 млн. барелів).