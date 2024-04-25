Обучают ли трейдингу бесплатно?

Это тот вопрос, который многие себе задают. Многие желают овладеть одной из самых перспективных профессий 2024 года. Немногие имеют такую возможность. Эти бесплатные курсы – прекрасное начало для всех, кто желает попробовать что-то новое, но не знает где и как начинать, и вообще не владеет необходимыми знаниями.

Именно для таких людей были разработаны бесплатные курсы по трейдингу https://cryptology.school/free . Создали их CRYPTOLOGY в сотрудничестве с WhiteBIT. Что это такое? Поговорим более подробно.

Бесплатные курсы по трейдингу CRYPTOLOGY x WhiteBIT

Начнём с того, кто эти онлайн курсы создал. Школа трейдинга CRYPTOLOGY – это крупнейшая экосистема трейдеров и крипто инвесторов в Украине, которую создали профессионалы своего дела, а сейчас ведут 30 практикующих трейдеров, которые уже несколько лет учат всем желающим мудростям трейдинга. WhiteBIT – большая криптобиржа, которая приобретает все больше и больше популярности. Главная задача такого союза – распространять популярность знаний и правильный подход к рынкам, криптоливат и общей экономической грамотности в Украине.

А теперь подробнее о самих курсах:

Эти онлайн курсы полностью бесплатны. От начала до конца. Курс состоит из 9 модулей. В каждом модуле есть видеоуроки, ведущие профессиональные, практикующие трейдеры. В конце каждого видеоурока вам предстоит тест. Ответили неправильно? Вам покажут тайм-код видеоурока, который даст вам правильный ответ – все, чтобы вы изучили и усвоили материал. Прошли все уроки в модуле? Вас тоже ждет тест. Так же, если вы ответили неправильно, вам предоставят тайм-код. Но вы получаете не только видео, но и методические материалы – замечательное дополнение для тех, кто больше любит читать.

Одно из самых больших преимуществ – этот бесплатный онлайн курс можно проходить где угодно и когда угодно. У вас будет доступ к собственному онлайн кабинету, где будет показан ваш прогресс обучения, что вы уже прошли и что еще вас ждет.

Кому подходят такие курсы?

Собственно, каких-либо строгих требований к вам нет. Ваше образование и профессиональная деятельность не играют никакой роли – пройти эти курсы вы сможете в любом случае, ведь они начинаются по принципу "от простого к сложному". Экономическое образование совсем не обязательно, хотя логично предположить, что это дало бы вам преимущество.

Но все же стоит повториться – у вас может быть любое образование, и даже если его нет – навыков читать, писать и пользоваться интернетом хватит. Единственное требование – это ваше желание учиться и усваивать информацию от профессиональных трейдеров.

Немного выводов

Стоит ли проходить эти курсы? Решать вам. Если вы хотите войти в мир трейдинга и криптовалют – да, эти курсы для вас. Но если хотите стать успешным трейдером и показывать высокие результаты – то нужно будет продолжить обучение. Ведь действительно хороший и профессиональный трейдер никогда не перестает учиться.

А если вы хотите добиваться и побеждать - ваше обучение должно продолжаться и переходить во все более сложные темы. Постоянное обучение и самосовершенствование – единственный путь добиться действительно хороших результатов.