Чи навчають трейдингу безкоштовно?

Це те питання, яке багато хто собі задає. Багато хто бажає опанувати одну з найперспективніших професій 2024 року. Мало хто має таку змогу. Ці безкоштовні курси - чудовий початок для всіх, хто бажає спробувати щось нове, але не знає де та як починати, і загалом не володіє необхідними знаннями.

Саме для таких людей були розроблені безкоштовні курси з трейдингу https://cryptology.school/free. Створили їх CRYPTOLOGY у співпраці з WhiteBIT. Що ж це таке? Поговоримо більш детально.

Безкоштовні курси по трейдингу CRYPTOLOGY x WhiteBIT

Почнемо з того, хто ці онлайн курси створив. Школа трейдингу CRYPTOLOGY - це найбільша екосистема трейдерів та крипто інвесторів в Україні, яку створили професіонали своєї справи, а зараз ведуть 30 практикуючих трейдерів, які вже декілька років навчають всіх бажаючих мудростям трейдингу. WhiteBIT - велика криптобіржа, яка набуває все більше і більше популярності. Головне завдання такого союзу - поширювати популярність знань та правильний підхід до ринків, криптолюват та загальної економічної грамотності в Україні.

А тепер детальніше про самі курси:

Ці онлайн курси повністю безкоштовні. Від початку до кінця. Курс складається з 9 модулів. В кожному модулі є відеоуроки, які ведуть професійні, практикуючі трейдери. В кінці кожного відеоуроку вас чекає тест. Відповіли неправильно? Вам покажуть тайм-код відеоуроку, який дасть вам правильну відповідь - все щоб ви вивчили та засвоїли матеріал. Пройшли всі уроки в модулі? Вас також чекає тест. Так само, якщо ви відповіли неправильно, вам нададуть тайм-код. Але ви отримуєте не тільки відео, але й методичні матеріали - чудове доповнення для тих, хто більше любить читати.

Одна з найбільших переваг - цей безкоштовний онлайн курс можна проходити де завгодно та коли завгодно. У вас буде доступ до власного онлайн кабінету де буде показаний ваш прогрес навчання, що ви вже пройшли та що ще вас чекає.

Кому підходять такі курси?

Власне, якихось суворих вимог до вас нема. Ваша освіта та професійна діяльність не грають ніякої ролі - пройти ці курси ви зможете в будь-якому випадку, адже вони починаються по принципу “від простого до складного”. Економічна освіта зовсім не обов’язкова, хоча логічно припустити, що це дало б вам перевагу.

Але все ж варто повторитись - у вас може бути будь-яка освіта, та навіть якщо її нема - навичок читати, писати та користуватися інтернетом вистачить. Єдина вимога яка є - це ваше бажання навчатися та засвоювати інформацію від професійних трейдерів.

Трошки висновків

Чи варто проходити ці курси? Вирішувати вам. Якщо ви бажаєте увійти в світ трейдингу та криптовалют - так, ці курси для вас. Але якщо бажаєте стати успішним трейдером та показувати високі результати - то треба буде продовжити навчання. Адже дійсно гарний та професійний трейдер ніколи не перестає навчатись.

А якщо ви бажаєте досягати та перемагати - ваше навчання має продовжуватись, та переходити у все більш складні теми. Постійне навчання та самовдосконалення - єдиний шлях досягти дійсно гарних результатів.