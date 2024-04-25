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Чи навчають трейдингу безкоштовно?

Це те питання, яке багато хто собі задає. Багато хто бажає опанувати одну з найперспективніших професій 2024 року. Мало хто має таку змогу. Ці безкоштовні курси - чудовий початок для всіх, хто бажає спробувати щось нове, але не знає де та як починати, і загалом не володіє необхідними знаннями.

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Саме для таких людей були розроблені безкоштовні курси з трейдингу https://cryptology.school/free. Створили їх CRYPTOLOGY у співпраці з WhiteBIT. Що ж це таке? Поговоримо більш детально. 

Безкоштовні курси по трейдингу CRYPTOLOGY x WhiteBIT

Почнемо з того, хто ці онлайн курси створив. Школа трейдингу CRYPTOLOGY - це найбільша екосистема трейдерів та крипто інвесторів в Україні, яку створили професіонали своєї справи, а зараз ведуть 30 практикуючих трейдерів, які вже декілька років навчають всіх бажаючих мудростям трейдингу. WhiteBIT - велика криптобіржа, яка набуває все більше і більше популярності. Головне завдання такого союзу - поширювати популярність знань та правильний підхід до ринків, криптолюват та загальної економічної грамотності в Україні. 

А тепер детальніше про самі курси:

  1. Ці онлайн курси повністю безкоштовні. Від початку до кінця. 
  2. Курс складається з 9 модулів. 
  3. В кожному модулі є відеоуроки, які ведуть професійні, практикуючі трейдери. 
  4. В кінці кожного відеоуроку вас чекає тест. Відповіли неправильно? Вам покажуть тайм-код відеоуроку, який дасть вам правильну відповідь - все щоб ви вивчили та засвоїли матеріал. 
  5. Пройшли всі уроки в модулі? Вас також чекає тест. Так само, якщо ви відповіли неправильно, вам нададуть тайм-код. 
  6. Але ви отримуєте не тільки відео, але й методичні матеріали - чудове доповнення для тих, хто більше любить читати. 

Одна з найбільших переваг - цей безкоштовний онлайн курс можна проходити де завгодно та коли завгодно. У вас буде доступ до власного онлайн кабінету де буде показаний ваш прогрес навчання, що ви вже пройшли та що ще вас чекає.

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Кому підходять такі курси?

Власне, якихось суворих вимог до вас нема. Ваша освіта та професійна діяльність не грають ніякої ролі - пройти ці курси ви зможете в будь-якому випадку, адже вони починаються по принципу “від простого до складного”. Економічна освіта зовсім не обов’язкова, хоча логічно припустити, що це дало б вам перевагу. 

Але все ж варто повторитись - у вас може бути будь-яка освіта, та навіть якщо її нема - навичок читати, писати та користуватися інтернетом вистачить. Єдина вимога яка є - це ваше бажання навчатися та засвоювати інформацію від професійних трейдерів. 

Трошки висновків

Чи варто проходити ці курси? Вирішувати вам. Якщо ви бажаєте увійти в світ трейдингу та криптовалют - так, ці курси для вас. Але якщо бажаєте стати успішним трейдером та показувати високі результати - то треба буде продовжити навчання. Адже дійсно гарний та професійний трейдер ніколи не перестає навчатись. 

А якщо ви бажаєте досягати та перемагати - ваше навчання має продовжуватись, та переходити у все більш складні теми. Постійне навчання та самовдосконалення - єдиний шлях досягти дійсно гарних результатів. 

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