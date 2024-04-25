Зеленский провел очередное заседание Ставки: основной вопрос - защита

Президент Владимир Зеленский на очередном заседании Ставки главнокомандующего при участии премьер-министра Дениса Шмыгаля обсудил вопросы защиты инфраструктурных объектов, ситуацию на фронте, а также контракты по изготовлению оружия в Украине, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Зеленский в Telegram.

"Провел Ставку. Сегодня основной вопрос - защита".

По его словам, премьер-министр Денис Шмыгаль доложил о прикрытии жизненно необходимых для страны объектов - не только энергетических, но и социальных, безопасности, транспортных, обеспечения связи и тому подобное. По всем отраслям и всеми доступными нам средствами: инженерным, ПВО и РЭБ.

"Сделал соответствующие поручения и определил сроки реализации" , - отметил президент.

Также на Ставке обсудили сводки с фронта. В частности речь шла об основных направлениях, наших действиях и вероятных действиях врага, обеспечении войска всем необходимым.

Третий вопрос, который рассматривался, это контракты.

"Продолжаем усиливать собственных производителей. В этом направлении работаем, в частности, с партнерами, чтобы изготавливать вооружение в Украине за иностранные средства" , - сообщил Зеленский.

Он подчеркнул, что эта отрасль помогает нам выстоять сейчас и имеет огромную экспортную перспективу после победы.