Украинцы смогут оставаться в Германии, даже имея просроченный паспорт

Граждане Украины, получающие или продлевающие в Германии временный вид на жительство, не обязательно должны иметь для этого действующий украинский загранпаспорт, сообщает Деловая столица.

Об этом изданию Deutsche Welle сообщил представитель берлинского сената, имеющий статус одной из 16 федеральных земель.

Отмечается, что вопросы, касающиеся пребывания иностранцев в Германии, относятся к компетенции именно земельных властей.

Чиновник сообщил, что право на пребывание в Германии и все связанные с этим возможности остаются неизменными, несмотря на решение МИД Украины временно приостановить предоставление консульских услуг для украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, находящихся за границей.

Если украинское посольство или консульство откажет гражданину Украины в выдаче или продлении его паспорта "только на основании непройденной им службы в армии", то берлинское земельное управление по делам иностранцев (Landesamt für Einwanderung) потенциально может выдать ему для поездок за границу проездной документ, загранпаспорт.

При этом представитель сената добавил, что это будет делаться только в исключительных случаях, поскольку правила пребывания иностранцев в Германии позволяют иммиграционным ведомствам выдавать немецкие документы, заменяющие документы лицам призывного возраста, если они могут доказать наличие для поездки веских причин. Он предположил, что ходатайства будут тщательно проверять и их могут отклонять.

Кроме того, в отдельном комментарии Федеральное правительство Германии на фоне решения МИД Украины ограничить предоставление консульских услуг мужчинам мобилизационного возраста отметило, что это не повлияет на их статус временной защиты.

Как сообщалось, Кабинет министров постановил, что в связи с новациями в мобилизационном законодательстве мужчины-граждане Украины призывного возраста смогут получить внутренний или загранпаспорт в органах ДМС, только находясь на территории Украины.