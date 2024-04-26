Если РФ захватит Часов Яр, это откроет ей дорогу к "оборонному поясу Украины" – ISW

Российские войска представляют реальную угрозу захвата Часов Яра, хотя они, возможно, не смогут сделать это быстро. Захват Часового Яра позволит российским войскам начать дальнейшие наступательные операции против городов, которые формируют значительный оборонительный пояс Украины в Донецкой области.﻿﻿ Ссылаясь на данные Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

Военные аналитики отметили, что российские наступательные операции к западу от Авдеевки могут предоставить тактические преимущества. А российская наступательная операция по захвату Часового Яра открывает российским войскам ближайшие перспективы для оперативно значимого продвижения вперед.

Российские войска в районе Авдеевки остаются примерно в 30 километрах от их оперативной цели в Покровске и примерно в 17 километрах от относительно крупных сел к востоку от Покровска.

Даже если российские тактические успехи заставят украинские войска отступить на позиции дальше на запад, нынешние российские успехи к северо-западу от Авдеевки вряд ли станут оперативно значимыми в ближайшей перспективе.

Российское давление на Часов Яр является большим. Российские войска, которые сейчас находятся на восточных окраинах Часового Яра, активизировали усилия по захвату города с марта 2024 года.

Российские войска, вероятно, пытаются захватить как можно большую территорию до прибытия американской помощи по безопасности. Это оружие значительно улучшит обороноспособность Украины в ближайшие недели, и российское военное командование может активизировать наступательные операции к северо-западу от Авдеевки, поскольку эта территория предоставляет больше возможностей для быстрого достижения тактических успехов, несмотря на относительную оперативную незначимость этих успехов.

Ключевые выводы ISW за 25 апреля: