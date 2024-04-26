Суд избрал меру пресечения министру Сольскому: арест с залогом

Высший антикоррупционный суд избрал для аграрного министра Николая Сольского меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом известно из заседания суда в пятницу, сообщает Экономическая правда.

Судья ВАКС удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и применил к Сольскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней до (24 июня 2024 года), но в пределах срока досудебного расследования.

Альтернативой содержания под стражей суд определил ставку в 75,7 млн грн.

В ходе заседания в четверг прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просила суд об избрании Сольскому меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 200 млн грн. При этом обвинение настаивало именно на содержании под стражей, аргументируя это тем, что 1) существует риск препятствования следствию; 2) риск влияния на свидетелей и 3) риск сокрытия от следствия.

По ее мнению, "тяжесть преступления" является основанием ограничивать свободу лица, обвиняемого в таком преступлении. Кроме того, она апеллирует к тому, что Сольский неоднократно пересекал границу во время действия военного положения. Как впоследствии уточнил его адвокат, все пересечения границы были обусловлены рабочей командировкой, и один - официально согласованным отпуском.

Адвокат Сольского обратил внимание, что обвинение не объясняет, почему другой вид меры пресечения не может предотвратить указанные риски. В частности, он апеллирует к тому, что Сольский является должностным лицом, выезд за границу которого может осуществляться только с согласия премьер-министра, и факты пересечения им государственной границы во время действия военного положения не могут сами по себе быть основанием для ограничения свободы. Кроме того, практика Европейского суда по правам человека такова, что тяжесть обвинения самостоятельно не может быть основанием для ограничения свободы.

Также, считает позиция защиты, нет доказательств относительно того, что Сольский мог препятствовать следствию, или же влиять на свидетелей. Относительно размера залога, адвокат также просил суд его уменьшить, ведь с учетом уплаченных налогов из состояния подзащитного сумма в 200 млн грн является неподъемной.

Отметим, в четверг, 25 апреля, министр агрополитики Николай Сольский, которого подозревают в сделках с землей на 500 миллионов, написал заявление об отставке.

Напоминаем, экс-главу аграрного комитета Верховной Рады - действующего министра агрополитики Николая Сольского разоблачили на завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения землей еще на 190 млн грн.

Кроме Сольского, подозрение в деле по сделкам с землей вручили еще и его заместителю- Маркияну Дмитрасевичу, который сейчас находится в командировке за границей в связи с началом переговоров Украины о вступлении в ЕС в части аграрного блока.

По данным издания, полученным от собеседника, приближенного к Сольскому, он проходит как подозреваемый по эпизодам 2017-2018 годов, когда осуществлял адвокатскую деятельность.

Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский прокомментировал объявление подозрения от НАБУ и подтвердил, что дело против него касается периода 2017-2018 годов.