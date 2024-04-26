Пенсионный фонд сократил выплату пенсий в апреле

Пенсионный фонд Украины 25 апреля завершил финансирование пенсий за апрель 2024 года. На пенсионные выплаты направлено 60,5 млрд гривен, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Таким образом, ПФУ сократил финансирование пенсий на 2,6%, поскольку в марте на пенсии было направлено 62,1 млрд гривен.

Это не означает, что средний размер пенсий снизился, поскольку количество пенсионеров могло измениться.

Так, по данным ПФУ, количество пенсионеров за январь-март сократилось на 362 тысячи до 10,155 млн человек. При этом средний размер пенсии за квартал вырос на 505 гривен или на 9,6% до 5 743 гривен.

Сокращение количества пенсионеров может быть связано с тем, что некоторые из них не прошли обязательную идентификацию.

Размер пенсий в Украине

Напомним, по данным ПФУ, среди регионов Украины самые высокие пенсии в Киеве - 7 848 гривен. Далее идут Ровенская (7 205 гривен), Донецкая (7 017 гривен), Луганская (6 525 гривен) и Днепропетровская области (6 333 гривен).

Самые низкие пенсии в Тернопольской (4 400 гривен), Черновицкой (4 598 гривен) и Закарпатской (4 616 гривен) областях.

Пенсии свыше 10 тысяч гривен получали 1,2 млн украинцев. Это составляет 12,1% от общего числа пенсионеров.