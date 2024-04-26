Байден встретится с Эрдоганом на фоне войны Израиля с ХАМАС - Bloomberg

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с президентом США Джо Байденом в Белом доме 9 мая. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники, пишет Вадим Ребрина, РБК-Украина.

Несколько дней назад, 20 апреля, Эрдоган провел в Стамбуле встречу с политическим руководителем группировки ХАМАС Исмаилом Ханией. Стороны обсудили потенциальное постоянное прекращение огня и ускоренную гуманитарную помощь Газе. В отличие от США и Евросоюза Турция не считает ХАМАС террористической организацией.

В ответ на террористическую атаку боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, в результате которой было убито более тысячи израильтян, ЦАХАЛ приступил к военной операции на территории сектора Газа.

Президент Турции осудил Израиль, заявив, что представит миру эту страну как "военного преступника" и "оккупанта". Тель-Авив отозвал своих дипломатов из Турции.

Позже Эрдоган заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и руководство государства в целом несут исключительную ответственность за ситуацию на Ближнем Востоке.

Египет возобновил переговоры о прекращении огня в секторе Газа и попросил о следующей встрече с Израилем.