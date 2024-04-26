В США рассказали, когда в Украину поступит новый пакет помощи

В США заявили, что первое оборудование в рамках объявленного недавно пакета военной помощи будет доставлено в Украину в течение нескольких дней. Об этом во время брифинга заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Европейская правда.

Он напомнил, что у США есть большие склады с оружием на территории Польши.

"В этом списке есть вещи, которые могут быть доставлены туда (в Украину – ред.) в очень короткие сроки, за считанные дни... Другие вещи займут больше времени" , – отметил Кирби.

В свою очередь представитель Пентагона Пэт Райдер отказался подробно рассказывать о сроках прибытия американского вооружения в Украину, однако добавил, что процесс доставки уже начался.

"Мы уже начали процесс перемещения некоторых видов вооружения, боеприпасов и техники, которые, как я уже упоминал ранее, будут там в течение нескольких дней, если не раньше" , – рассказал он.

По его словам, США, в частности, уже начинают доставку в Украину артиллерийских боеприпасов.

Как сообщалось, президент США Джо Байден 24 апреля подписал принятый Конгрессом пакет законодательства, который предусматривает выделение почти 61 млрд долларов дополнительной военной и экономической помощи Украине, а также помощь другим союзникам США.

Сразу после этого США объявили о пакете военной помощи Украине стоимостью 1 миллиард долларов.