На фронте в сутки более 110 столкновений: где больше всего атакуют оккупанты

За прошедшие сутки произошло 114 боевых столкновений между Силами обороны и российскими войсками. Больше всего вражеских штурмов зафиксировано на Авдеевском (30), Бахмутском (26), Лиманском (20) и Новопавловском (19) направлениях. Также оккупанты активизировались на Купянском направлении – ВСУ отразили 10 атак противника.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 26 апреля.

Всего враг нанес 4 ракетных и 75 авиационных ударов, совершил 66 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Сумы; Уды, Липцы, Малое Веселое, Плетеневка, Охримовка, Водяное, Боровая Харьковской области; Николаевка, Часов Яр, Спорное, Дилиевка, Выемка, Калиново, Семеновка, Карловка, Новогродовка, Евгеньевка, Бердичи, Александрополь, Архангельское, Новокалиново, Красногоровка, Урожайное Донецкой области; Роботино Запорожской области; Качкаровка, Ивановка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем было более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Купянском направлении нашими воинами отражены 10 атак в районах населенных пунктов Кисловка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении враг провел 20 атак в районах населенных пунктов Дружелюбовка Харьковской области; Макеевка, Серебрянское лесничество Луганской области; Торское, Терны, Заречное Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 26 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Новый, Николаевка, Выемка, Спорное, Ивановское, Клещеевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено более 30 атак в районах населенных пунктов Очеретино, Уманское, Невельское, Керамик, Бердичи и Нетайлово Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Победа, Новомихайловка, Водяное Донецкой области, где враг 19 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 2 раза атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки совершил 3 безуспешные атаки позиций наших войск.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 2 пунктам управления, 8 районам сосредоточения личного состава и 3 зенитно-ракетных комплексах противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления и 1 району сосредоточения личного состава противника.