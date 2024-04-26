Министры иностранных дел Китая и США обсудили напряжение между странами

Министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, отметил, что в отношениях между странами нарастают проблемы. Блинкен, в свою очередь, подчеркнул важность диалога, назвав двусторонние отношения "наиболее последовательными в мире". Видео заявлений публикует издание Bloomberg, сообщает Лига.net.

Встреча Блинкена с Ван И состоялась утром 26 апреля в Пекине.

"Отношения между Китаем и США начинают стабилизироваться. Но в то же время негативные факторы в отношениях все еще растут" , – сказал главный китайский дипломат в начале встречи.

В то же время Блинкен подчеркнул важность диалога, назвав двусторонние отношения "наиболее последовательными в мире".

"Я надеюсь, что в этих дискуссиях мы будем очень четко, очень прямо говорить о тех сферах, где у нас есть разногласия, и о том, какую позицию занимают Соединенные Штаты" , – сказал он.

Ранее журналисты FT со ссылкой на осведомленных собеседников писали, что во время встречи Блинкен передаст Ван И послание: содействие военно-промышленному комплексу России будет иметь последствия в виде карательных мер.