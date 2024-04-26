Міністри закордонних справ Китаю та США обговорили напругу між країнами

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї під час зустрічі з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, наголосив що у відносинах між країнами наростають проблеми. Блінкен, своєю чергою, підкреслив важливість діалогу, назвавши двосторонні відносини "найбільш послідовними у світі". Відео заяв публікує видання Bloomberg, повідомляє Ліга.net.

Зустріч Блінкена з Ваном Ї відбулась вранці 26 квітня у Пекіні.

"Відносини між Китаєм і США починають стабілізуватися. Але водночас негативні фактори у відносинах усе ще зростають" , – сказав головний китайський дипломат на початку зустрічі.

Водночас Блінкен підкреслив важливість діалогу, назвавши двосторонні відносини "найбільш послідовними у світі".

"Я сподіваюся, що в цих дискусіях ми будемо дуже чітко, дуже прямо говорити про ті сфери, де у нас є розбіжності, і про те, яку позицію займають Сполучені Штати" , – сказав він.

Раніше журналісти FT з посиланням на обізнаних співрозмовників писали, що під час зустрічі Блінкен передасть Ван Ї послання: сприяння військово-промисловому комплексу Росії матиме наслідки у вигляді каральних заходів.