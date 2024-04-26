В ХАМАС назвали условия, на которых согласны прекратить вооруженную борьбу

Некоторые представители ХАМАС сигнализируют о том, что группировка может отказаться от вооруженной борьбы против Израиля, если будет создано независимое палестинское государство в пределах территорий, контроль над которыми Израиль получил в 1967 году. Об этом пишет CNN, сообщает Зеркало недели.

Такие сигналы могут свидетельствовать о смягчении позиции ХАМАС, пока Израиль продолжает наносить удары по боевикам в Секторе Газа.

Член политического бюро ХАМАС, базирующегося в Стамбуле, Басем Наим заявил в четверг, 25 апреля, что группировка согласится прекратить войну, если будет создано независимое палестинское государство.

"Если будет создано независимое государство со столицей в Иерусалиме, с сохранением права на возвращение беженцев, Аль-Кассам может быть интегрировано в (будущую) национальную армию" , - сказал он, подразумевая вооруженное крыло группировки.

Предложение уже раскритиковали как пиар-ход. Президент Иерусалимского института стратегии и безопасности Эфраим Инбар заявил, что требование возвращения палестинских беженцев в дома их предков на территории современного Израиля не будет успешным, поскольку это будет означать "уничтожение государства Израиль", где евреи составляют большинство населения.

Он охарактеризовал предложение ХАМАС как пиар-ход, направленный на западные страны.

"Они видят, что в западном мире есть большая поддержка (палестинцев) и пытаются показать, что они хорошие, а Израиль - плохой", - пояснил он.

В среду, 24 апреля, высокопоставленный представитель ХАМАС Халиль аль-Хайях также заявлял, что группировка примет "полностью суверенное палестинское государство на Западном берегу реки Иордан и в Секторе Газа, а также возвращение палестинских беженцев в соответствии с международными резолюциями".

Однако ХАМАС не обнародовал официальное заявление с изложением готовности к "уступкам", о которых говорили его официальные представители, и неясно, отражают ли комментарии, сделанные представителями группировки за рубежом мнения военного крыла боевиков на местах в Секторе Газа.

Отвечая на вопрос, означает ли заявление Хайяха изменение позиции ХАМАС, Наим сказал, что его замечания отражают позицию группировки с начала войны с Израилем.

ХАМАС отвергает решение о двух государствах, которое предусматривает создание палестинского государства рядом с Израилем. Боевики выступают за создание палестинского государства в пределах, существовавших до 1967 года, в частности, на территории, охватывающей контролируемые Израилем Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим, а также Сектор Газа.

На минувшей неделе министр иностранных дел Турции Хакан Фидан говорил, что ХАМАС готов функционировать исключительно как политическая партия после создания палестинского государства, ссылаясь на встречи между членами группировки и турецкими чиновниками. Он призвал ХАМАС "четко высказать свою позицию".

Правительство премьера Израиля Биньямина Нетаньяху пообещало уничтожить ХАМАС после того, как боевики совершили смертоносное нападение на страну 7 октября прошлого года. Израилю пока не удалось достичь заявленной цели - вытеснить ХАМАС из Сектора Газа, но он значительно уменьшил военный потенциал группировки.