Рада разрешила увольнять работников, которые не сообщили о родственниках в оккупации
Верховная Рада приняла закон №7731, который расширяет возможности увольнения работников работодателем, за невыполнение правил действий на предприятии, в частности за неинформирование о родственниках в России, сообщает Экономическая правда.
Законом предусмотрена возможность создать правила поведения на предприятии, которые предусматривают:
- информирование о родственниках, которые находятся в России или на оккупированных территориях;
- обязательство работника не распространять конфиденциальную информацию коммерческого или государственного значения;
Создание таких правил является обязательным для предприятий государственного или стратегического значения.
Теперь работодатель имеет право уволить работника, по обязательному согласованию с профсоюзным органом, если:
- вступил в силу приговор суда об осуждении работника за преступление против национальной безопасности Украины;
- работник не выполняет правила поведения.