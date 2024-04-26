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Рада разрешила увольнять работников, которые не сообщили о родственниках в оккупации

Рада разрешила увольнять работников, которые не сообщили о родственниках в оккупации
Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада приняла закон №7731, который расширяет возможности увольнения работников работодателем, за невыполнение правил действий на предприятии, в частности за неинформирование о родственниках в России, сообщает Экономическая правда.

Законом предусмотрена возможность создать правила поведения на предприятии, которые предусматривают:

  • информирование о родственниках, которые находятся в России или на оккупированных территориях;
  • обязательство работника не распространять конфиденциальную информацию коммерческого или государственного значения;

Создание таких правил является обязательным для предприятий государственного или стратегического значения.

Теперь работодатель имеет право уволить работника, по обязательному согласованию с профсоюзным органом, если:

  • вступил в силу приговор суда об осуждении работника за преступление против национальной безопасности Украины;
  • работник не выполняет правила поведения.

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