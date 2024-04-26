Рада разрешила увольнять работников, которые не сообщили о родственниках в оккупации

Верховная Рада приняла закон №7731, который расширяет возможности увольнения работников работодателем, за невыполнение правил действий на предприятии, в частности за неинформирование о родственниках в России, сообщает Экономическая правда.

Законом предусмотрена возможность создать правила поведения на предприятии, которые предусматривают:

информирование о родственниках, которые находятся в России или на оккупированных территориях;

обязательство работника не распространять конфиденциальную информацию коммерческого или государственного значения;

Создание таких правил является обязательным для предприятий государственного или стратегического значения.

Теперь работодатель имеет право уволить работника, по обязательному согласованию с профсоюзным органом, если: