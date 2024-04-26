Рада дозволила звільняти працівників, які не повідомили про родичів в окупації
Верховна Рада прийняла закон №7731, який розширює можливості звільнення працівників роботодавцем, за невиконання правил дій на підприємстві, зокрема за неінформування про родичів в Росії, повідомляє Економічна правда.
Законом передбачена можливість створити правила поведінки на підприємстві, які передбачають:
- Інформування про родичів, які знаходяться в Росії або на окупованих територіях;
- зобовʼязання працівника не розповсюджувати конфіденційну інформацію комерційного, або державного значення;
Створення таких правил є обовʼязковою для підприємств державного, або стратегічного значення.
Тепер роботодавець має право звільнити працівника, за обовʼязковим погодженням із профспілковим органом, якщо:
- набув сили вирок суду про засудження працівника за злочин проти національної безпеки України;
- працівник не виконує правила поведінки.