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Рада дозволила звільняти працівників, які не повідомили про родичів в окупації

Рада дозволила звільняти працівників, які не повідомили про родичів в окупації
Фото: rada.gov.ua

Верховна Рада прийняла закон №7731, який розширює можливості звільнення працівників роботодавцем, за невиконання правил дій на підприємстві, зокрема за неінформування про родичів в Росії, повідомляє Економічна правда.

Законом передбачена можливість створити правила поведінки на підприємстві, які передбачають:

  • Інформування про родичів, які знаходяться в Росії або на окупованих територіях;
  • зобовʼязання працівника не розповсюджувати конфіденційну інформацію комерційного, або державного значення;

Створення таких правил є обовʼязковою для підприємств державного, або стратегічного значення.

Тепер роботодавець має право звільнити працівника, за обовʼязковим погодженням із профспілковим органом, якщо:

  • набув сили вирок суду про засудження працівника за злочин проти національної безпеки України;
  • працівник не виконує правила поведінки.

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