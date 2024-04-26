Норвегия выделяет средства на обслуживание переданных Украине танков Leopard

Правительство Норвегии выделяет до 150 миллионов норвежских крон (13,7 млн. долларов) на обслуживание в Польше переданных Украине танков типа Leopard. Об этом говорится в пресс-релизе правительства, сообщает Укринформ.

Ранее Норвегия передала Украине восемь танков Leopard 2 A4 и вспомогательные машины.

«Учитывая потребность в поддержке, ремонте и обслуживании пожертвованных средств, Норвегия предоставит до 150 миллионов норвежских крон на техническое обслуживание танков Leopard 2 A4 в центре технического обслуживания в Польше» , - заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грамм.

В правительстве напомнили, что всего за последние месяцы Норвегия передала Украине военную помощь на сумму около 1 миллиарда норвежских крон от Вооруженных сил Норвегии.

Отмечается, что норвежская военная поддержка будет продолжаться по четырем основным направлениям: пожертвования от оборонного сектора, пожертвования средств, полученных от оборонной промышленности, подготовка и обучение украинских кадров, а также взносы через международные механизмы и сотрудничество.

В прошлом году скандинавская страна предоставила Украине военную поддержку на общую сумму примерно в 10 миллиардов норвежских крон.