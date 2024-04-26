Си Цзиньпин после встречи с Блинкеном: США и Китай должны быть партнерами

Госсекретарь США Энтони Блинкен в последний день своего турне по Китаю в пятницу, 26 апреля, встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином. На встрече в Доме народных собраний в центре китайской столицы Си Цзиньпин, заявил, что Китай и США "должны быть партнерами, а не соперниками", сообщает Deutsche Welle.

"За прошедшие 45 лет отношения двух стран пережили взлеты и падения и показали нам много важного: две страны должны быть партнерами, а не соперниками, помогать друг другу достичь успехов, а не причинять друг другу вред" , - цитирует Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая.

Китайский лидер призвал, несмотря на разногласия двух стран, стремиться найти точки соприкосновения, а не вести "недобросовестную конкуренцию". Китай и США также должны быть верны своему слову, вместо того чтобы "говорить одно, а делать другое", добавил он.

По словам Си, есть еще много вопросов, которые необходимо решить, и есть возможности для дальнейших усилий.